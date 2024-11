L’arresto al seguito di una perquisizione domiciliare. Il ragazzo è stato trasferito in carcere

A Limbadi, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente al personale del Nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno svolto un servizio di controllo mirato per contrastare il fenomeno delle armi detenute illegalmente. Durante uno di questi controlli, i militari hanno arrestato in flagranza di reato Filippo Orecchio, 23 anni, poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato ritenuto responsabile della detenzione illegale di una pistola con matricola abrasa completa di 2 caricatori e 15 cartucce compatibili, un fucile cal. 12 comprensivo di 17 cartucce nonché gr. 8,25 di sostanza stupefacente tipo “marijuana”, occultata in sacco di plastica. Il ragazzo è stato trasferito in carcere a disposizione della competente autorità giudiziaria.