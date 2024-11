In manette un 51enne del luogo. I militari lo hanno trovato in possesso di due involucri contenenti complessivamente 41 grammi di cocaina e 40 grammi di eroina. A casa deteneva illegalmente un revolver ed una semi-automatica

COSENZA - Porto e detenzione illegale di munizioni e arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con queste accuse, stamane, i Carabinieri della Stazione di Cosenza Nord hanno tratto in arresto in flagranza di reato Nicola Bevilacqua, 51 anni, cosentino, noto alle forze dell'ordine. I militari, infatti, nel corso dei controlli eseguiti nella notte nella popolosa Via Popilia del capoluogo bruzio, nella zona dell'ultimo lotto,hanno notato un uomo, che con la complicita' delle tenebre, cercava di defilarsi. Insospettiti, i Carabinieri gli hanno intimato di fermarsi, ma inutilmente. Dopo un breve inseguimento il fuggitivo e' stato bloccato e identificato. Nel corso della perquisizione personale, i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di due involucri contenenti complessivamente grammi 41 di cocaina, sette confezioni di "eroina" per un totale per 40 grammi, un bilancino elettronico e la somma di euro 255 euro in banconote di diverso taglio. I controlli sono stati estesi all'abitazione dell'uomo, dove, all'interno di un magazzino, c'erano: un revolver 357 Magnun "Smith e Wesson", con matricola abrasa e dodici proiettili dello stesso calibro; una pistola semi-automatica Calibro 9 modello PK "Star B.Echeverria Eibar-Espana", con la matricola abrasa, e un caricatore con dieci cartucce dello stesso calibro; un giubbotto antiproiettile marca "Burgmann"; 85 grammi di "eroina" in pietra, e due pacchetti contenente della "mannite"; un rotolo di nastro da imballaggio. Armi e munizioni sono state sequestrate mentre Bevilacqua e' stato accompagnato in carcere.