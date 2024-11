Durante una perquisizione i carabinieri hanno trovato l'uomo, un disoccupato 48enne, in possesso di una rivoltella calibro 10.35 e di 10 grammi di sostanza stupefacente

I carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato, Bruno Vincenzo, disoccupato 48enne perchè, nel corso di una perquisizione lo hanno rinvenuto in possesso di circa 10 grammi di sostanza stupefacente. Inutile è stato il tentativo del Bruno di disfarsi della sostanza stupefacente gettando l’involucro di carta stagnola all’interno del wc e tirando successivamente lo sciacquone; la fulmineità degli operanti, infatti, ha permesso di recuperare il tutto all’interno del sifone, rendendo così vano il tentativo di procurarsi l’impunità da parte dell’arrestato. Durante una successiva perquisizione presso il suo domicilio, i militari hanno rinvenuto una rivoltella calibro 10.35 illegalmente detenuta e in buono stato di conservazione, sulla quale sono in corso accertamenti più approfonditi per stabilirne l’esatta provenienza.

Al terminate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria reggina.