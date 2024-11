L'abitazione perquisita dai carabinieri si trova nella frazione Vena Superiore. Le armi e le munizioni erano nascoste in un ripostiglio

I carabinieri di Vibo Valentia hanno tratto in arresto padre e figlio con l'accusa di detenzione illegale di armi e minizionamento da guerra. Padre e figlio avevano in casa una pistola calibro 9x19 con matricola abrasa e 114 munizioni dello stesso calibro.L'abitazione perquisita dai carabinieri si trova in contrada Vaccaro della frazione Vena Superiore. Le armi e le munizioni erano nascoste in un ripostiglio.

