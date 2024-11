Il 24 aprile scorso i carabinieri della stazione di Carolei, al termine di un lungo inseguimento, sono riusciti ad arrestare tre soggetti, in fuga dopo essere penetrati all’interno di un’abitazione per perpetrare un furto. La determinazione dei militari nell’assicurare i tre malviventi alla giustizia è stata premiata con l’encomio conferito dall’amministrazione comunale al comandante della stazione, il maresciallo maggiore Ivan Pucci, e agli altri elementi in forza al presidio. Alla cerimonia, ospitata nella sede del municipio, ha presenziato il comandante della compagnia di Cosenza, Jacopo Passaquieti.