L'uomo, di origini gambiane, era stato condannato per violazione della normativa sugli stupefacenti. Beccato dalla polizia mentre tentava di richiedere il permesso di soggiorno

Un 32enne, originario del Gambia, è stato arrestato dalla squadra mobile della Questura di Crotone che ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso nel giugno 2021 dalla Procura della Repubblica di Napoli. Il provvedimento era stato emesso a seguito di una condanna definitiva a 9 mesi e 28 giorni di reclusione, per violazione della normativa sugli stupefacenti.

Lo straniero si era presentato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone per richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ma, dagli accertamenti di rito effettuati dal personale preposto, risultava che lo stesso era ricercato da circa un anno, in quanto nei suoi confronti era pendente un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria partenopea. Pertanto, il 32enne, dopo la notifica del provvedimento è stato trasferito nel carcere della città pitagorica.