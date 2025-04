L’uomo era stato arrestato per un furto e da lì si è risaliti all’identità grazie alle immagini catturate da alcune telecamere di sicurezza e diramate a tutte le forze dell’ordine

È stato arrestato a Crotone il presunto adescatore di bambini che ha letteralmente seminato il panico nel Vibonese. L’uomo è finito in manette per un furto in un supermercato ma una volta fermato i pezzi del puzzle sono andati al loro posto.

Le forze dell’ordine vibonesi, infatti, avevano l’immagine del suo volto immortalato da alcune telecamere di sicurezza mentre cercava di adescare una bambina di appena 10 anni in un centro della provincia vibonese. Immagini che sono state diramate ai carabinieri e a tutte le forze di polizia, fino all’epilogo.