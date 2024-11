Francesco Napoli fermato nel quartiere Cancello rosso, dove si era rifugiato da alcuni giorni.

La Guardia di Finanza ha arrestato, con un blitz nel quartiere Cancello rosso di Vibo Valentia, Francesco Napoli, 35enne originario di Melicucco, condannato all’ergastolo insieme allo zio per l’omicidio di Fabrizio Pioli, freddato il 23 febbraio 2012. Secondo la ricostruzione processuale, Pioli sarebbe stato eliminato per via di una relazione clandestina con una donna sposata, Simona Napoli. Napoli aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso anno, prima del verdetto di primo grado emesso dal Tribunale di Palmi, che lo condannò all’ergastolo.