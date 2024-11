Nuovo inquietante ritrovamento di armi da parte dei Carabinieri: nella casa di un anziano di Cardeto ritrovato un altro arsenale

Cardeto (Reggio Calabria) – Fermato Saverio Cilone, 64enne pensionato di Cardeto. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione di Cilione, i Carabinieri hanno rinvenuto due fucili, di cui uno a canne mozze, due pistole, cartucce di vario calibro per pistole e fucile, e materiale per la manutenzione. Ora tutte le armi sono state affidate al Ris di Messina, per stabilire se sono state utilizzate in episodi criminali.

LEGGI ANCHE:

Stefanaconi, Carabinieri scoprono arsenale nascosto in un casolare

Cutro, scoperto arsenale: arrestato 25enne

Cosenza: ritrovato arsenale da guerra, era in preparazione un attentato?