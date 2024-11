Si è consegnato spontaneamente alla Guardia di Finanza il presunto boss della ndrangheta Antonio Varano.

Il nome di Michele Antonio Varano era inserito nell’elenco del ministero dell’Interno tra i dieci latitanti più pericolosi, in quanto boss della ndrangheta specializzato nel contrabbando di sigarette. La latitanza si è conclusa a Genova, dove Varano ha deciso di consegnarsi alla locale Guardia di Finanza, dopo che le autorità svizzere ne avevano deciso l’allontanamento dal paese, dove si era rifugiato. Varano è accusato di aver organizzato e gestito una organizzazione criminale in grado di contrabbandare sigarette in Italia e in tutta Europa, importandole dal Medio Oriente e dal Brasile.