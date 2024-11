Il 63enne era legato ad esponenti di spicco della 'ndrangheta reggina

Paolo Cocco, 63enne ricercato da circa due anni, è stato rintracciato ed arrestato stamani dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma. L’uomo si trovava in un’abitazione nella zona Labaro della Capitale, ed in cui i militari hanno ritrovato inoltre del denaro in contanti, circa 15 mila, oltre a documenti che riportavano un nome falso e biglietti aerei per Valencia, in Spagna, destinazione in cui, probabilmente, stava per recarsi per continuare la sua latitanza.

Nel corso della stessa operazione i carabinieri hanno anche denunciato per favoreggiamento personale i proprietari dell’appartamento, marito e moglie rispettivamente di 50 e 47 anni.

Cocco era ricercato poiché destinatario di un provvedimento, emesso dalla Procura Generale di Taranto nel novembre 2015. Deve scontare una pena di quasi 10 anni di carcere per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre in passato è stato indagato insieme ad esponenti di spicco di articolazioni territoriali della 'ndrangheta reggina. Il 63enne è stato associato nel carcere di Rebibbia a disposizione dell'Autorità giudiziaria