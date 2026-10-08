«La Diocesi di Locri-Gerace accoglie con sofferenza la notizia di un provvedimento cautelare adottato dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un sacerdote della Chiesa locale.

Cronaca

Maltrattamenti, arrestato un prete nella Locride

redazione
Maltrattamenti, arrestato un prete nella Locride

Il Vescovo, il Presbiterio e la Comunità Diocesana  –  si legge nella nota diffusa – esprimono piena fiducia nell’operato della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, cui compete l’accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità.

In un momento così doloroso, il Vescovo invita alla preghiera per tutti coloro che sono coinvolti in questa triste vicenda, nel rispetto dell’insopprimibile dignità personale di ciascuno».