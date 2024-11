Ecco i nomi delle 24 le persone coinvolte nel blitz di questa mattina della Procura di Cosenza. Un'inchiesta che ha investito il Comune di Rende per la seconda volta in pochi mesi dopo l'operazione Sistema Cosenza.

Arresti al Comune di Rende, le misure cautelari

Marcello Manna (sindaco): divieto di dimora nel Comune di Rende e una misura interdittiva.

Annamaria Artese (vicesindaco): misura interdittiva

Pino Munno (assessore): misura cautelare degli arresti domiciliari

Francesco Minutolo (dirigente dell’ufficio Lavori pubblici): misura interdittiva

Roberta Vercillo: interdizione 6 mesi

Massimino Aceto (imprenditore): arresti domiciliari

Giovanni Motta: (funzionario comune San Vincenzo La Costa): arresti domiciliari

Massimo Mirabelli (imprenditore): interdetti dall’esercizio imprenditoriale per un anno.

Michele Mirabelli (imprenditore): interdetti dall’esercizio imprenditoriale per un anno.

Alessandro Sturino (imprenditore): interdetti dall’esercizio imprenditoriale per un anno.

Emilio Bruni (tecnico comunale): misura interdittiva 9 mesi

Gianluca Bruni (tecnico comunale): misura interdittiva 9 mesi

Pietro De Rose (imprenditore): misura interdittiva 9 mesi

Pietro Salituro (imprenditore): misura interdittiva 9 mesi

Roberto Beltrano (imprenditore): misura interdittiva 9 mesi

Luigi Rovella (imprenditore): misura interdittiva 9 mesi

Giuseppe Rende (imprenditore): misura interdittiva 9 mesi

Francesco Garritano (imprenditore): misura interdittiva 12 mesi

Aurelio Perugini (imprenditore): misura interdittiva 6 mesi

Andrea Sorrentino (imprenditore): misura interdittiva 6 mesi

Danilo Luca Borrelli (imprenditore): misura interdittiva 12 mesi

Franco Borrelli (imprenditore): misura interdittiva 12 mesi

Bruno Marucci (imprenditore): misura interdittiva 12 mesi

Arresti al Comune di Rende, le accuse ai 72 indagati

In tutto sono 72 le persone indagate dall'ufficio di procura del capoluogo bruzio. Tutti sono accusati, a vario titolo, di corruzione, rivelazione di segreto di ufficio, falso in atto pubblico, turbativa d’asta, frode in pubbliche forniture, peculato, abuso in atto d’ufficio.