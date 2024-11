Due i medici arrestati, obbligo di firma per tre persone e interdizione alla professione per cinque medici e un avvocato. L'elenco di tutte le persone coinvolte

Sono 90, in totale, gli indagati dell'operazione di questa mattina condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Locri, diretta da Giuseppe Casciaro.

In particolare, con il provvedimento in parola la citata Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un dirigente medico in servizio all’ospedale di Locri, la detenzione domiciliare nei confronti di un primario, l’obbligo di firma nei confronti di 3 indagati – tra cui due avvocati – e l’interdizione dall’esercizio della professione nei confronti di 5 medici e 1 avvocato, per 12 mesi.

Agli arresti primario e vice primario di psichiatria, interdizioni e fermi: ecco le misure

Sono due i medici che sono finiti agli arresti nell'operazione di questa mattina all'Ospedale d Locri: si tratta del primario del reparto di Psichiatria Antonio Bombara, ai domiciliari, e del suo vice Filippo Lascala, in carcere. È stata altresì disposta la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di Marco Zucco, Francesco Surace e Larone Paola.

È stata inoltre disposta l'interdizione alla professione sanitaria per la durata di mesi 12 per i medici Raffaele Antonio Argirò, Guido Zavettieri, Santo Gratteri, Patrizia Panetta e Maria Erminia Pascale, mentre interdizione alla professione forense per l'avvocato Antonio Sotira.

Gli indagati

