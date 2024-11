Una mappatura che ha consentito di aggiornare la geografia criminale in alcuni centri della provincia di Vibo Valentia, in particolare nei comuni di Mileto, Filandari, Zungri, Briatico e Cessaniti. Così la procura antimafia di Catanzaro spiega il risultato dell’inchiesta eseguita questa mattina e che ha portato al fermo di 61 persone, 33 già in carcere per altri reati, e 161 indagati. Un fermo per il quale sono stati impiegati oltre 500 uomini dei carabinieri, sotto il coordinamento della Dda del capoluogo di provincia.

Tutte le persone indagate, le cui condotte saranno vagliate dal gip distrettuali, sono ritenute presunte responsabili, in concorso e a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, violazione della normativa sulle armi, traffico di stupefacenti, corruzione, estorsione, ricettazione, turbata libertà di incanti, illecita concorrenza con minaccia o violenza, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, favoreggiamento personale, procurata inosservanza della pena e falso ideologico, il tutto aggravato dal metodo mafioso.

L’attività d’indagine, denominata Maestrale – Carthago avrebbe consentito di mappare, attraverso un poderoso impianto accusatorio, la geografia della criminalità organizzata nei comuni di Mileto, Filandari, Zungri, Briatico e Cessaniti, ricostruendo ruoli, compiti e dinamiche dei capi, promotori, organizzatori e partecipi delle associazioni mafiose, evidenziando la loro forte vocazione economico - imprenditoriale e la capacità di intessere fluidi rapporti con colletti bianchi, esponenti politici e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare è stata accertata la piena operatività sul territorio provinciale delle strutture di ‘ndrangheta della locale di Zungri con le ‘ndrine di Cessaniti e Briatico e della locale di Mileto con le ‘ndrine di Paravati, Comparni, Calabrò e San Giovanni, entrambe riconosciute dal Crimine di Polsi e soggette alle regole formali e sostanziali della ‘ndrangheta unitaria con accertati collegamenti con le famiglie della Piana di Gioia Tauro.

Gli indagati

Ambrogio Accorinti, alias Scimusca, cl' 63 Zungri (detenuto)

Antonino Accorinti, detto Nino, cl.'56 Briatico

Antonio Accorinti, detto Fraguleja, cl.80 Briatico

Giuseppe Antonio Accorinti, alias Scimusca detto Peppone cl.59, Zungri (detenuto)

Vincenzo Francesco Accorinti, detto Franco, cl.60 Briatico

Rocco Anello, cl.61, Filadelfia

Tommaso Anello, cl.64, Filadelfia (detenuto)

Domenicantonio Arena, alias Mimmo U Zoppu, cl' 75 Mileto

Giuseppe Arena, cl. 84, Soriano

Felicia Arcella, cl. 77, Briatico

Imad Arif, cl. 84, Mileto

Marino Luciano Artusa,cl. 61 Filandari

Concetta Ascone, cl. 68, Limbadi

Rocco Ascone, cl. 2000, Limbadi

Salvatore Ascone, cl. 66, Limbadi

Antonino Barbieri, alias Carnera detto Nino cl. 59, Cessaniti

Francesco Barbieri, cl. 88 San Calogero

Francesco Barbieri, detto Ciccione o Carnera, cl. 65 Cessaniti (detenuto)

Francesco Barbieri, cl. 2001, Cessaniti

Giuseppe Barbieri detto Pepparieju, cl. 92, Briatico (detenuto)

Michelangelo Barbieri, detto Michele ,cl. 93, Cessaniti (detenuto)

Onofrio Barbieri, cl. 80, Vibo (detenuto)

Luigi Barillari, detto Pongio, cl.79 Briatico

Francesco Barone, alias architetto, cl.73, San Calogero

Angelo Bartone, alias Bombolo, cl.75, Mileto

Domenico Bartone, detto Mimmo, cl.68, Mileto

Fortunato Bartone, alias Tangozzo, cl.73, nato a Mileto e residente a Carate Brianza (detenuto)

Giuseppe Pietro Bellocco, cl.83, Rosarno

Antonio Bonaccurso, detto U nanu, cl.84, Briatico

Armando Giuseppe Bonavita, detto Armando, cl.79, Briatico

Roberta Bonavita, cl.70, Briatico

Domenico Bonavota, cl.79, Sant'Onofrio (detenuto)

Marco Borello, cl.74, Briatico

Filippina Carà, cl.62, Zungri

Paolo Caregio, cl.85 Briatico

Piero Castagna, cl. 78, Vibo

Domenico Cichello, cl.72, Filandari

Nazzareno Cichello, cl.60, Zungri

Rocco Chichello, cl.89, Filandari

Maria Carmela Ciconte, cl.69, Vibo

Lucia Colacchio, cl.68, Filandari

Domenico Colloca, alias Mubba, cl.71, Mileto

Domenico Cordì, detto zio Mimmo, cl.72 Candidoni

Raffaele Corigliano, cl.67, Pizzo

Raffaele Corigliano, cl. 2000, Catanzaro

Pietro Corso, cl. 69, Mileto

Vincenzo Corso, detto Enzo, cl.73, Mileto

Gregorio Coscarella, cl.83, San Gregorio d'Ippona

Vincenzo Crudo, cl.92, Vibo Valentia

Giuseppe D'Andrea, cl. 77, Briatico

Lorenzo De Lorenzo cl.31, Cessaniti

Maria Vittoria Errigo, cl.54, Vibo

Angelo Familiari, cl. 64, Reggio

Francesco Fiarè alias il dentista, cl.80 San Gregorio d'Ippona

Antonino Fiorillo, cl.74, Vibo

Antonino Fogliaro alias Tonino u Rijkaard cl.76 Mileto (detenuto)

Massimo Fortuna, cl.66, San Gregorio d'Ippona

Claudio Fiumara, cl.66, Francavilla Angitola

Nicola Fusca, detto Cola, cl.72, Cessaniti

Rocco Gagliardi, cl. 83, Mileto

Antonio Galati, cl. 77, Mileto

Armando Galati, alias "U Biondo o u Russu", cl. 54, Mileto

Domenico Galati, cl. 50, Mileto

Domenico Galati, cl. 84, Mileto

Fortunato Galati, cl. 78, Mileto

Michele Galati, cl. 80, Mileto

Ottavio Galati, cl. 68, Mileto (detenuto)

Rocco Galati, cl. 60, Mileto

Salvatore Galati, detto "Turi", cl. 55, Mileto (detenuto)

Costantino Gaudioso, cl. 92, Zungri

Carlo Gioffrè, cl. 65, Rosarno

Antonio Leone Filippo Biagio Grasso, cl. 63, Briatico

Biagio Salvatore Grasso, detto "Biagio", cl. 66, Briatico

Marco Greco, cl. 75, Briatico

Antonio Grillo, cl. 70, Mileto

Francesco Grillo, alias 'Massaru', cl. 85, San Calogero

Domenico Iannello, alias "Mimmo da caniglia", cl.77, Mileto

Rocco Iannello, alias "Rocco da caniglia", cl. 75, Mileto

Domenico Ievoli, cl.63, Napoli

Antonino La Bella, cl.80 Vibo

Rosario La Rocca, cl.74, Vibo

Pasquale La Rosa, cl.65 Tropea

Francesco Loiacono, cl.75 nato a Vibo e residente a Torino

Alfonso Luciano, cl.59, Pizzo

Gisella Macchiavelli, cl.76 Limbadi

Luigi Mancuso, cl.54, Limbadi (detenuto)

Fortunato Mangone, cl.91 Mileto

Francesco Mangone, detto Ciccio alias Mammola cl.80 Vibo

Giuseppe Mangone alias Pino u barberi cl.55 Mileto (detenuto)

Nicola Marasco, cl.99, Limbadi

Fabio Marcello, cl.86, Mileto

Damiano Marrella, cl.76, Pizzo

Francesco Tiburzio Massara, cl.57, Mileto

Aldo Mazzella, cl.55, Fiumicino

Clemente Mazzeo, cl. 68, Mileto

Filippo Mazzeo, cl.53, Cessaniti

Silvano Michele Mazzeo alias Stallone, cl. 71 Mileto (detenuto)

Emanuele Melluso detto Gemello-Gemellino, cl. 85 Briatico (detenuto)

Fausto Melluso, cl.73, Briatico

Sandro Melluso, cl.77, Briatico

Simone Melluso, cl.85, Briatico

Antonio Salvatore Mesiano, detto Antonello, cl.88, Mileto

Fortunato Mesiano, cl.74, nato a Vibo residente a Biassono (Mb)

Francesco Mesiano detto Franco, cl.73, Mileto (detenuto)

Paolo Mesiano, cl.76, nato a Vibo e residente a Monza

Pasquale Mesiano, alias Pitiridi, cl.77 Mileto

Saverio Mesiano, cl.81 Mileto

Salvatore Morelli alias l'Americano, cl.83, Vibo

Vincenzo Nicolaci alias Assessore, cl.71, Vibo

Gheorghe Laurentiu Nicolae, cl.89, Limbadi

Andrea Niglia, cl.76, Briatico

Filippo Niglia, cl.60, Briatico

Gregorio Niglia, detto Lollo, cl.83, Briatico

Francesco Orecchio, alias "Mastro Franco", cl. 65, San Calogero

Pasquale Orfanò, cl. 2000, Joppolo

Salvatore Palmieri, alias "Turi Batticetta/Batticento", cl. 76, Mileto

Cesare Pasqua, cl. 48, Vibo Valentia

Joan Azzurra Pelaggi, cl. 77, L’Aquila

Maria Rosa Pesce, cl. 53, Tropea

Pasquale Pititto, cl. 68, Mileto

Rocco Pititto, cl. 69, San Calogero

Salvatore Pititto, cl. 68, Mileto (detenuto)

Gaetano Pochiero, cl. 64, Vibo Valentia

Salvatore Policaro, detto "Turi", cl. 68, Vibo Valentia

Domenico Polito, alias "Ciota", cl. 74, Mileto

Pietro Polito, cl. 96, Briatico

Fortunato Pontoriero cl. 49, San Calogero

Giuseppe Preiti, detto "Pino', cl. 75, San Calogero

Nicola Preiti, detto "Cola", cl. 68, San Calogero

Antonio Prenesti, detto "Totò" alias "Yô Yô - mussu stortu", cl. 66, Milano (detenuto)

Antonio Domenico Prestia, cl. 99, Briatico

Antonio Gaetano Prestia detto Tonino, cl.64, Mileto

Antonio Prostamo, cl.89, Mileto (detenuto)

Francesco Prostamo alias U zorru, cl. 85, Mileto (detenuto)

Francesco Prostamo, cl.77, Mileto

Giuseppe Prostamo alias U russuni - U biondu, cl.70, Briatico

Giuseppe Prostamo alias Ciopane, cl.85, Mileto (detenuto)

Giuseppe Prostamo alias Giubba, cl.89, Mileto (detenuto)

Nazzaremo Prostamo, alias Buttafuoco, cl.61 Mileto (detenuto)

Salvatore Prostamo alias U sasizzu, cl. 60 Briatico

Giuseppe Pugliese, alias Professore, cl.51 Spilinga

Giuseppe Raguseo detto Peppe, cl.78 Nicotera

Ettore Romagnoli, cl.57, Monfalcone

Francesco Rombolà alias Franco U Palu, cl'69, Mileto

Massimo Rombolà alias U Pala, cl.76, Mileto

Simona Rombolà, cl.81, Mileto

Rocco Scalì, cl.86, Mileto

Giulio Solano, cl.99, Limbadi

Marco Startari, cl.89, Vibo

Francesco Stilo, cl.72, Lamezia Terme (attualmente ai domiciliari)

Cristian Surace, cl.93, Cessaniti

Benito Tavella, cl.88, Vibo

Fortunato Tavella, cl.57, Mileto

Rocco Tavella, cl.84, Mileto (detenuto)

Antonino Tripaldi, cl.2000, Limbadi

Antonio Tripodi, cl.73, Ricadi

Giovanni Mattia Tripodi, cl.96, Ricadi

Giuseppe Tulino, cl.81, Mileto

Domenico Leonardo Vacatello, cl.69, Vibo

Rodolfo Vacatello, cl.96, Vibo

Giulio Leopoldo Valente, cl.79, Mileto

Santo Vincenzo Varone, cl.90, Limbadi

Daniele Vatano, alias U cicu, cl.72, Briatico

Giorgio Vurro, cl.56, Pizzo

Giovanni Zuliani, cl.96, Vibo

Francesco Zungri, alias il Mau, cl.60, Briatico