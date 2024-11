La deputata del Pd avvierà insieme alla consigliera comunale Bianca Rende, una campagna di ascolto in città

«Le parole di Mario Spagnuolo, procuratore della repubblica di Cosenza, a commento delle operazioni antidroga compiute da polizia e guardia di finanza nella città capoluogo evidenziano la gravità del fenomeno. Per la procura,Cosenza "galleggia" sulla droga». Lo afferma in una nota Stefania Covello, deputata del Partito Democratico.

«Questo deve chiamarci tutti ad un profondo senso di responsabilità. Un fenomeno che riguarda giovani e meno giovani di ogni estrazione sociale. Serve una reazione delle istituzioni e delle centrali educative della città - insiste la parlamentare - Scuola, chiesa, associazioni di volontariato, società sportive, strutture consultoriali, medici, tutti devono essere e sentirsi coinvolti in un grande patto civico contro la droga.

Nei prossimi giorni avvierò una campagna di ascolto in città, insieme alla consigliera Bianca Rende e a tutti i consiglieri comunali PD di Cosenza, per promuovere iniziative di sensibilizzazione sul fenomeno. Non possiamo far finta di nulla».