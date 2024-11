«Io non ho la possibilità di stabilire, una volta che individuo un'ipotesi di reato, quali siano le conseguenze politiche e sociologiche del reato che perseguo, altrimenti apriremmo la strada alla discrezionalità: poiché non è opportuna quest'azione penale, me la metto in saccoccia o nell'armadio. Bisogna sempre avere a riferimento un modello astratto. Non credo che a nessuno degli italiani piacerebbe un modello simile, in cui è dato a qualcuno decidere cosa fare e cosa non fare». Sono parole pronunciate dal procuratore di Locri, Luigi D'Alessio, ai microfoni di "Radio anch'io", in merito alle conseguenze dell'inchiesta sul "modello Riace".



«Io - ha detto ancora - coltivo in me il senso del dubbio, quindi non ho certezze da propinare a nessuno. Però - ha spiegato il magistrato - penso che ognuno debba non tranciare giudizi assoluti. Non sono un Torquemada che ha deciso di perseguitare Lucano, che per giunta è anche un persona simpatica; di per sé ha preso un'iniziativa di altissimo valore morale. Il problema - ha sottolineato - è che non è stato, secondo me, in grado di porla in essere».



LEGGI ANCHE:

Arrestato il sindaco Lucano per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Arrestato Lucano, Salvini esulta sui social

Arrestato Lucano, ecco le intercettazioni: «Sono un fuorilegge, queste norme sono balorde»

Arresto Lucano, i nomi dei 31 indagati dell’operazione Xenia

Lucano dopo l’arresto: «Sono sconvolto»

Arresto Lucano, Saviano: «Salvini agisce con messaggi mafiosi»

Arresto Lucano, sabato una grande manifestazione a Riace

Arresto Lucano, Salvini: «Follia pensare che condizioni le Procure»