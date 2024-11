Davanti alla possibilità di raggiungere risultati importanti per il benessere dei cittadini, i poliziotti non si sono risparmiati, mettendo in campo impegno e sacrificio, anche durante un periodo dell’anno in cui la maggior parte delle persone si gode il meritato riposo, giungendo infine all’arresto di Luigi Abbruzzese. Lo afferma il segretario generale provinciale di Cosenza del sindacato di polizia Coisp, Maurizio Natalizio, a margine dell’operazione con la quale la squadra mobile ha posto fine alla latitanza dell’esponente criminale.

Risultato frutto del lavoro di squadra

«Il risultato ottenuto – sottolinea il sindacalista – assume un aspetto ancora più rilevante perché realizzato in un ambiente in cui il latitante, con arroganza e terrore, riusciva ad imporre il silenzio anche ai cittadini onesti. Il Coisp è consapevole che certi risultati sono stati raggiunti solo perché tutti hanno lavorato con dedizione e passione, ognuno nello specifico settore di competenza, facendo squaddra. Alle difficoltà oggettive degli ultimi anni, gli agenti hanno risposto mettendo in campo il doppio dell’impegno, della passione, dell’amore per il proprio lavoro, specialmente sottraendo tempo e attenzione alle proprie famiglie e ai propri affetti».