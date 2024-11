Guai per Alfonso Tumbarello, 70 anni, il medico che aveva in cura Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro. Il professionista è indagato nell'ambito dell'arresto del super latitante. Tumbarello è di Campobello di Mazara - dove è stato individuato il covo del capo di Cosa nostra - ed è stato per decenni medico di base in paese, sino a dicembre scorso, quando è andato in pensione. Tumbarello sino a qualche mese fa è stato medico del vero Andrea Bonafede, 59 anni, residente a Campobello di Mazara e avrebbe prescritto le ricette mediche a nome dell'assistito. Ieri i carabinieri hanno perquisito le abitazioni di Campobello, di Tre Fontane e l'ex studio del medico che è stato anche interrogato.

Interrogato anche il vero Andrea Bonafede

Nel frattempo, il vero Andrea Bonafede è stato interrogato dai carabinieri. L'uomo deve spiegare agli inquirenti come mai il boss latitante usasse la sua carta di identità, con tanto di professione 'geometra'. L'uomo non avrebbe risposto alle domande degli investigatori.

Al momento della cattura, Messina Denaro era in clinica in day hospital per sottoporsi a terapie. Il boss mafioso, non ha opposto resistenza. Giunto in clinica alle 8, si era presentato sotto falso nome ma di fronte ai carabinieri ha subito ammesso la sua vera identità: «Sono Matteo Messina Denaro», ha detto agli uomini del Ros.