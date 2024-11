Mario Pizzino commenta la vicenda che ha coinvolto un consigliere espressione della lista Azzurra

«La notizia che ho appreso questa mattina dalla stampa arriva come un fulmine a ciel sereno. Sono rimasto basito. Conosco Marcello come un imprenditore serio, ben inserito nella comunità, è vicino ai giovani e all'associazionismo, soprattutto sportivo, quindi non mi spiego quanto accaduto».

Così il sindaco di Amantea Mario Pizzino commenta all’Ansa l'arresto di Marcello Socievole, consigliere di maggioranza accusato di voto di scambio, tentata estorsione e tentata violenza privata. «Le accuse - ha proseguito il sindaco Pizzino, espressione di una lista civica - se vere sono gravi, ma per ora voglio credere nell'innocenza di Marcello e sono certo che proverà la sua estraneità ai fatti contestati. Intanto, ho appena convocato una riunione con tutti i consiglieri di maggioranza per un confronto.





Abbiamo cercato di dare un segnale alla città, offrendo una squadra di lavoro composta da cittadini onesti, quindi spero che quanto accaduto si possa risolvere nel più breve tempo possibile e con l'innocenza del nostro consigliere. In merito all'ex sindaco non mi sento di rilasciare alcuna dichiarazione, perché posso esprimere un giudizio solo sulle persone con le quali ho collaborato direttamente».