Lo fa sapere l'ufficio stampa del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. La sospensione dalla carica di consigliere e presidente è prevista dalla legge quando vi è la misura cautelare dei domiciliari

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha firmato la proposta di schema di decreto per il Presidente del Consiglio dei Ministri per la sospensione dalla carica di Consigliere regionale e di Presidente del Consiglio della Regione Calabria, di Domenico Tallini.

La sospensione dalla carica di consigliere regionale è prevista ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 quando è disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. La notizia è stata resa nota dall'ufficio stampa del ministro Boccia.

LEGGI ANCHE:

Arresto Tallini, la politica calabrese pensa solo alle prossime elezioni

Domenico Tallini e “l’uomo della pioggia”. Foto di una Calabria maledetta

«Quello che dico io Mimmo deve fare!». Le intercettazioni che inguaiano Tallini

Arresto Tallini, Spirlì: «Siamo garantisti, ma le accuse di Gratteri sono forti»

Farmabusiness, l’antennista «ambizioso» che mise nei guai il potente Mimmo Tallini

Farmabusiness: i contatti tra Tallini, l’ex senatrice Mancuso e il faccendiere del clan