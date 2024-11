Sono state rinviate l'approvazione dello statuto e l'elezione del presidente di Arrical. Entrambi i punti erano stati inseriti all'ordine del giorno nella convocazione in programma questa mattina dal consiglio direttivo dell'authority che dovrebbe gestire il sistema integrato dell'idrico e dei rifiuti. Da quanto è stato possibile apprendere, lo statuto sarebbe stato inviato tardivamente in visione ai quaranta sindaci che compongono il "parlamentino".

Slitta, quindi, anche l'elezione del presidente dell'Authority. Se in una prima fase per l'incarico circolava il nome del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, adesso la larga maggioranza conseguita dal centrodestra in seno al consiglio direttivo potrebbe portare la compagine di governo ad una facile elezione tra i sindaci di area.

In pole position per ricoprire l'incarico di presidente, c'è il sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari. Attesa per la riconvocazione dell'organo che d'ora in avanti dovrà prendere in mano le redini della gestione idrica integrata e dei rifiuti.