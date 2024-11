Poco meno di un mese all’arrivo del Natale. La città di Cosenza si prepara all’allestimento delle luminarie artistiche. Mario Occhiuto annuncia sui social la prossima presentazione delle iniziative per le festività. «Bellissime, eleganti e raffinate le luminarie, saranno installate dal primo dicembre – scrive il sindaco - Quest’anno durante le feste di Natale venite tutti a Cosenza. Le Buone Feste Cosentine vi aspettano con un programma straordinariamente ricco di eventi. Intanto da fine novembre sarà allestito il mercatino di Natale in Piazza Bilotti. Poi l’otto dicembre l’accensione dell’albero gigante su Corso Mazzini, e il nove dicembre quello nel centro storico. Tantissime sorprese anche nella città antica – aggiunge Mario Occhiuto - e musica diffusa e artisti che vi accoglieranno lungo le nostre strade cittadine piene di convenienti offerte commerciali. A breve sarà presentato il programma dettagliato con il calendario degli eventi e delle mostre. Il vice sindaco Jole Santelli e gli assessori Francesca Loredana Pastore e Rosaria Succurro sono già al lavoro, insieme a tutto lo staff, per rendere la città più bella e accogliente per il Natale».

