Gli accertamenti investigativi sono affidati alla squadra mobile che ha posto sotto sequestro attrezzatura in uso al mezzo di soccorso. Eseguita l’autopsia sul corpo del 21enne, noto in città perché appartenente ad una associazione di volontariato

La Procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo d’indagine per far luce sulla morte di un giovane di 21 anni deceduto al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro lo scorso 23 giugno, dov’è arrivato in fin di vita dopo un trasporto d’emergenza in ambulanza. Il ragazzo di Catanzaro da diversi giorni accusava malori con conati di vomito.

I primi sintomi del malessere si sono manifestati la domenica precedente al decesso. I familiari avevano allertato il medico di base, poi martedì mattina le condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate. Il 21enne ha perso i sensi ed è stata contattata una ambulanza, giunta sul posto senza medico a bordo. Il paziente è morto subito dopo essere arrivato al pronto soccorso dell’ospedale.

La squadra mobile, su delega della Procura di Catanzaro, sta conducendo le indagini per far luce sul decesso. Sono state poste sotto sequestro alcune strumentazioni in uso all’ambulanza, e in particolare il defibrillatore. Lo scorso venerdì è stata eseguita l’autopsia, disposta dall’ufficio di Procura, per comprendere le cause del decesso. Il giovane era molto conosciuto poiché appartenente ad una associazione di volontariato. Sabato si sono svolte le esequie.