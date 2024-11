La permanenza di Vincenzo Spaziante al vertice dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro è giunta ai titoli di coda. Il commissario straordinario ha infatti formalizzato questo pomeriggio le sue dimissioni che avranno efficacia a partire dai prossimi giorni. Tuttavia, la scelta non avrà certamente colto di sorpresa il commissario ad acta, Roberto Occhiuto, il quale nei mesi scorsi ha per ben due volte consecutive respinto la medesima richiesta giunta dallo stesso Spaziante.

Le dimissioni

Circa due mesi fa il commissario straordinario si era, infatti, rivolto al presidente della Regione per formalizzare le sue dimissioni che sono state respinte. La stessa scena si è poi ripetuta più di recente ma quella odierna sembra essere la volta definitiva. La rinuncia al mandato è stata preceduta questa mattina da un faccia a faccia in Cittadella. Spaziante ha avuto un colloquio direttamente con il presidente della Regione durante il quale presumibilmente si sarà affrontato il nodo e le ragioni della scelta che appare ormai irrevocabile.

Vincenzo Spaziante è stato nominato commissario straordinario dell'Asp di Catanzaro nel dicembre scorso ma in Calabria è un volto noto per aver ricoperto diversi incarichi di governo in Regione. Le sue dimissioni arrivano quasi contestualmente alla ratifica della proroga del decreto Calabria, avvenuta nel Consiglio dei Ministri del 4 maggio e pubblicata proprio oggi in Gazzetta Ufficiale. Il presidente della Regione a questo punto dovrà procederà alla sostituzione del manager con una nuova nomina.