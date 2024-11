La scelta motivata da esigenze di carattere personale. Lascerà a fine mese probabilmente senza riuscire ad assolvere al compito di ricostruire i bilanci consuntivi degli ultimi anni non approvati dalle precedenti gestioni

Il direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Maurizio Friolo, ha rassegnato le dimissioni. Lascerà l’incarico a fine mese, il 31 agosto. Al suo posto, il commissario Vincenzo la Regina, ha già nominato Francesco Marchitelli, attualmente in servizio all’Asp di Catanzaro. La scelta sarebbe maturata nell’ambito di contesti di natura personale.

La patata bollente

Friolo, 56 anni, originario di Mesagne, nel brindisino, era stato nominato nello scorso mese di febbraio. Avvocato cassazionista ed ex consigliere regionale, avrebbe dovuto risolvere il problema della mancata presentazione dei bilanci. Compito che non è ancora riuscito a portare a termine. E che forse lascerà in sospeso, passando la patata bollente al suo successore.