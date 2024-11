Dopo l'entrata in vigore del "decreto Calabria" varato dal Governo a Reggio Calabria il 19 aprile scorso, sono decaduti i manager nominati dalla giunta Oliverio alla guida delle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi. A Vibo Valentia, al posto di Angela Caligiuri, il nuovo direttore generale dell'Asp è Elisabetta Tripodi, già direttore amministrativo ed ex sindaco antimafia di Rosarno. «Alla dottoressa Caligiuri va il ringraziamento da parte dello staff dell’Azienda - ha dichiarato la Tripodi ai microfoni di LaC News24 -. In questa fase di interregno, così lo potremmo definire, dovrò reggere le sorti dell’Azienda Sanitaria fino alla nomina del nuovo commissario straordinario. Ovviamente i problemi sanitari sono enormi soprattutto per quanto riguarda le strutture, in attesa della costruzione del nuovo spedale. Il bilancio dell’Azienda è sano. Nei prossimi giorni ci troveremo ad approvare il consuntivo e ci impegneremo per continuare ad assumere personale – prosegue il neo dg - soprattutto per quanto riguarda il settore medico e sanitario intraprendendo e continuando quella che era l’attività già svolta dalla dottoressa Caligiuri».

