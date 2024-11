La struttura commissariale preposta al rientro del debito sanitario della sanità calabrese chiamata a pronunciarsi in merito alla richiesta. All’esame del generale e del sub commissario Schael tutta la documentazione relativa

E' al vaglio della struttura commissariale preposta al rientro del debito sanitario della sanità calabrese, composta dal generale Saverio Cotticelli e dal sub commissario Thomas Schael, la proposta di dichiarazione del dissesto finanziario dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, commissariata per infiltrazioni della 'ndrangheta e gravata da debiti quantificati in 400 milioni di euro a cui potrebbero aggiungersene altri 250 oggetto di contenziosi.

A Catanzaro passeranno sicuramente alcuni giorni prima che Cotticelli si pronunci. La materia è delicata ed il generale in pensione chiamato a rimettere in sesto i conti della disastrata sanità calabrese intendere valutare bene la documentazione prima di assumere qualsivoglia iniziativa.

