Arriva la replica del commissario dell’Asp di Vibo, Giuseppe Giuliano, dopo la notizia relativa alle delibere adottate dai vertici dell’Azienda sanitaria.

In riferimento a tale articolo, il commissario «precisa, anche nell’esercizio del diritto di rettifica e con riserva di ogni azione, che il dott. Giuliano, diversamente da quanto affermato, ha percepito nessuna somma di denaro a titolo di compenso aggiuntivo per l’incarico di Commissario Straordinario. La delibera citata nell’articolo si limita a prendere atto della nota del 30 dicembre 2020 del ministero, subordinando ogni liquidazione ad apposito provvedimento del commissario ad acta, come previsto dalla legge. In tal guida la notizia riportata è assolutamente inveritiera e priva di ogni fondamento».