Fuggirono con un bottimo di 4mila e 500 euro. Indagini per verificare il loro coinvolgimento in analoghi episodi avvenuti nella Piana di Gioia Tauro

Su disposizione della Procura presso il Tribunale di Palmi, i carabinieri hanno arrestato due persone a Melicucco (Rc) e Frascati (Roma). Si tratta di Manuele Mazzotta, di 25 anni e Domenico Mercuri, di 29 anni, ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata in concorso. Il provvedimento cautelare trae origine da un’indagine condotta dalla Sezione operativa del Nor di Gioia Tauro e dalla Stazione Carabinieri di Melicucco, avviata dopo la rapina di 4500 euro messa a segno il 7 novembre 2018 a Melicucco ai danni di un autotrasportatore. Gli arrestati sono stati rinchiusi nella Casa circondariale di Reggio Calabria, in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Sono in corso ulteriori indagini volte a verificare l’eventuale coinvolgimento dei due arrestati in analoghi episodi verificatisi nel territorio della Piana di Gioia Tauro nei mesi antecedenti e successivi al novembre 2018.