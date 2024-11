Oltre alla cospicua cifra sottratta, nel caveau della Sicurtransport assaltato, c'erano altri 40 milioni di euro in contanti. Somma a cui si dovette rinunciare per l’arrivo di una pattuglia della polizia

Un colpo da 8,1 milioni di euro. Questo il valore del bottino portato via domenica sera a seguito della rapina al caveau della società Sicurtransport di Catanzaro.

Assalto a caveau, tecnici della scientifica su luogo rapina

Vi sarebbero novità nelle indagini. Dettagli che la Squadra mobile sta cercando di ricostruire per avere un quadro preciso su quanto accaduto. A partire dal ritrovamento delle due autovetture utilizzate per la fuga della banda. Si tratta di un'Alfa Romeo 147 e di una Lancia Ypsilon. I veicoli sarebbero stati ritrovati poco distanti dalla sede della società, in zona di campagna. All’interno sarebbero stati rinvenuti secchi con chiodi, utilizzati per agevolare la fuga dei banditi.

Un piano architettato ad arte. Ma non tutto, quella notte, filò liscio come ipotizzato dal commando. Oltre agli otto milioni di euro che sono stati rapinati, nel caveau della Sicurtransport assaltato, c'erano altri 40 milioni di euro in contanti. Somma a cui si dovette rinunciare per l’arrivo di una pattuglia della polizia di Stato. Al momento si sta provvedendo a visionare le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona nel tentativo d’identificare i rapinatori.