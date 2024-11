Una rapina è avvenuta questa mattina a Reggio Calabria intorno alle 11 nei pressi del supermercato Lidl, su viale Calabria, periferia sud della città dello Stretto. Due persone armate hanno assaltato un furgone portavalori sul posto per prelevare l’incasso dell'attività commerciale. La guardia giurata è stata immobilizzata e i malviventi sono riusciti a fuggire con circa 45mila euro. A scopo intimidatorio, è stato esploso anche un colpo di pistola all'indirizzo del furgone. Le guardie sono poi fuggite per rifugiarsi al vicino Comando dei carabinieri. Nessun ferito. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi del caso. Indaga la Squadra mobile per risalire ai responsabili.