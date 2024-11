I malviventi hanno bloccato le strade con dei mezzi incendiati, esplodendo dei colpi di arma da fuoco. Il sospetto degli investigatori è che possa trattarsi di un gruppo proveniente da fuori regione

Un assalto in pieno stile militare. Un commando – si parla di 15 componenti - ha assalito il caveau della Sicurtrasport, società che si occupa di trasporto e scorta portavalori e di sistemi di sicurezza, nella zona di Caraffa di Catanzaro. Sfondato il muro con una ruspa.

I banditi, secondo una prima ricostruzione della polizia, sarebbero fuggiti a bordo di un'auto e due furgoni. Le guardie giurate che erano presenti nel deposito, visto quanto stava accadendo, si sono nascoste in una stanza dando l'allarme per telefono. Poliziotti e carabinieri, però, giunti sul posto, hanno trovato le strade ostruite dalle auto in fiamme e da chiodi sull'asfalto. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco.

Il sospetto degli investigatori è che possa trattarsi di un gruppo proveniente da fuori regione. In passato rapine analoghe sono state compiute in Puglia ma allo stato non ci sono elementi per far propendere gli investigatori verso una pista piuttosto che un'altra. Il bottino ammonterebbe a 4 milioni di euro.

