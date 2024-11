VIDEO | Con ogni probabilità, sono ricollegabili all’attività intrapresa dal Palazzo del governo per lo smantellamento della baraccopoli di San Ferdinando

Atto vandalico alla Prefettura di Reggio Calabria. Questa notte ignoti hanno scritto sui muri del Palazzo del Governo offese contro la Polizia e l’attività delle forze dell’ordine. “Assassini” : è il messaggio che il prefetto Michele Di Bari si è visto recapitare sulla facciata del Palazzo del Governo.

Le offese sono ricollegabili all’attività intrapresa dalla Prefettura per lo smantellamento della baraccopoli di San Ferdinando. Una delle scritte realizzate sul lato destro della Prefettura infatti, recitava “case per tutti”: chiaro riferimento alla soluzione abitativa per i tanti migranti della Piana. Una ditta ha già provveduto a coprire le frasi offensive sui entrambi i lati dell’immobile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos, della Squadra Volanti e della Scientifica della questura Reggina.