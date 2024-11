Chiesto un risarcimento di 50 mila euro. Alcuni dei dipendenti indagati saranno risentiti

Il Comune di Sant’Ilario dello Jonio si è costituito parte civile all’udienza preliminare contro nove dipendenti accusati di assenteismo in municipio. Nella dichiarazione di costituzione di parte civile il Comune ha chiesto agli imputati un risarcimento complessivo per danni d’immagine di 50 mila euro. Alcuni di loro, attraverso i propri legali, hanno chiesto di essere sentiti nel corso della prossima udienza, in programma il 19 aprile.





Il blitz è scattato lo scorso dicembre. Le indagini sono state svolte nell'arco di tempo che va da settembre 2016 a gennaio 2017. Dagli accertamenti dei militari è emerso che i dipendenti erano soliti allontanarsi dopo avere attestato falsamente la propria presenza in ufficio eludendo il sistema di rilevazione elettronica.

