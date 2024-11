Associazione a delinquere. Questo il reato ipotizzato dalla Procura di Roma nei confronti di Mario Occhiuto, 54 anni, sindaco di Cosenza e fra i candidati a presidente della Giunta della Regione Calabria per Forza Italia ed il centrodestra. L’inchiesta del pm Alberto Galanti e del procuratore aggiunto Paolo Ielo, è giunta all’avviso di conclusione delle indagini preliminari e vede l’attuale primo cittadino di Cosenza indagato insieme all’ex ministro dell’Ambiente Corrado Clini ed alla sua compagna Martina Hauser, 50 anni, ex assessore nominata da Occhiuto nella sua giunta comunale. Insieme ad altre 25 persone, gli indagati avrebbero drenato soldi pubblici destinati alla realizzazione di progetti ambientali all’estero.

A beneficiare dei fondi, oltre a Clini ed alla Hauser, secondo i pm anche Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, “architetto che grazie a società a lui riconducibili, ha sviluppato numerosi progetti – scrivono i pm ­– nella Repubblica popolare cinese finanziati o cofinanziati con fondi provenienti dal ministero dell’Ambiente e , nello specifico, dalla direzione generale già retta da Corrado Clini. Ha nominato Martina Hauser assessore al Comune di Cosenza ed è strettamente legato, anche da rapporti d’affari, con Massimo Martinelli”.

La Hauser sarebbe stato l’elemento di collegamento tra Clini ed Occhiuto, rappresentando “lo snodo fondamentale dell’associazione sul versante balcanico e sul carbon footprint” e sarebbe stata fondamentale nei rapporti con Montenegro, Cina ed Egitto. Le aziende riconducibili a Mario Occhiuto sono la “Mario Occhiuto Architetture”, “MOA Architetture Srl” e Oltrestudio Srl). Sarebbero state selezionate da Clini e da Martinelli, grazie al ruolo preminente svolto dal primo in seno al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal secondo in Cina in seno al SICP (Sino-italian cooperation program), ottenendo, senza procedure di affidamento concorsuale, gli appalti per l’esecuzione di opere e servizi, tutti a far carico sul bilancio del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La corruzione si sarebbe manifestata secondo i pm, nei seguenti progetti: Comparto Italia, dove per conto del Ministero dell’Ambiente sarebbero stati stipulati accordi col Comune di Cosenza, tra i quali quello firmato il 18 aprile 2013 fra l’allora ministro dell’Ambiente e Mario Occhiuto, riguardante la “Promozione di progetti comuni finalizzati all’analisi, riduzione e neutralizzazione dell’impatto sul clima del Comune di Cosenza con l’obiettivo di realizzare un modello di Comune sostenibile”.

Il secondo progetto riguarda il Comparto Estero e la Cina, dove Clini, in “cambio di sistematico asservimento della propria funzione pubblica agli interessi del sodalizio associativo”, avrebbe fatto dare a società riconducibili a membri dell'ipotizzato sodalizio criminoso somme di denaro relative a progetti di efficientemento energetico in Cina, in assenza di qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica e senza obbligo di rendiconto alcuno e quindi in violazione dei doveri d’ufficio, ottenendo in cambio denaro per sé e somme ed incarichi per la Hauser, sua compagna”. In Cina Mario Occhiuto – fratello del deputato Roberto - ha progettato, in particolare, la nuova sede di Pechino del Ministero dell’Ambiente e il padiglione espositivo italiano di Shanghai. L’inchiesta era stata avviata inizialmente a Ferrara e poi trasferita a Roma per competenza territoriale. Tutti gli indagati avranno ora venti giorni di tempo per chiedere al pm di essere interrogati o presentare eventuali memorie difensive.

Gli indagati