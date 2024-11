Nuovo rinvio dell’udienza preliminare davanti al Gup del tribunale di Roma, chiamato a decidere sul rinvio a giudizio chiesto dal pm Alberto Galanti nei confronti del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, dell’ex assessore di Palazzo dei Bruzi Martina Hauser e dell’ex Ministro per l’Ambiente Corrado Clini, indagati, insieme ad altri soggetti, di associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla corruzione, all'abuso d'ufficio, alla turbativa d'asta ed al peculato.

Come si ricorderà, già lo scorso 22 ottobre era stato necessario il rinvio a causa dell’astensione dalle udienze proclamata proprio in quei giorni, dall’Unione Camere Penali, per una protesta contro il Governo e l’introduzione del cosiddetto Decreto Spazzacorrotti, mentre il 10 dicembre lo slittamento era stato determinato da un difetto di notifica. Ieri, 17 dicembre, si è registrato un nuovo rinvio. Se ne riparlerà con il nuovo anno, il 13 gennaio prossimo.