A finire in manette un 40enne di Castrolibero e un 47enne di Rende. Concluse le formalità di rito sono stati condotti nella casa circondariale di Cosenza

Nella serata a Rende, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato in esecuzione dei provvedimenti di esecuzione pena, emessi in data odierna, dalla Procura Generale della Repubblica di Catanzaro – Ufficio Esecuzioni Penali, due persone.

Si tratta di S. A. 40enne di Castrolibero, residente in Rende, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, dovendo espiare la pena residua di anni 5, mesi 6 e giorni 13 di reclusione per i reati di “Tentata Estorsione”, commessa nel novembre 2011 in Rende (CS) ed “Associazione per delinquere di stampo mafioso” commessa dal 2008 a marzo 2013, in Cosenza e provincia.

L’altro provvedimento ha riguardato D. P. U., 47enne di Rende (CS), ivi residente, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, dovendo espiare la pena residua di anni 6 e mesi 10 di reclusione per i reati di “Tentata Rapina ed Estorsione”, commessi da dicembre 2011 a marzo 2012 in Bisignano (CS) ed “Associazione per delinquere di stampo mafioso” commessa dal 2008 a marzo 2013 in Cosenza e provincia. Concluse le formalità di rito, sono stati tradotti nella casa circondariale di Cosenza.