La nota del Consiglio direttivo per la sentenza del processo Garbinio: «Rappresenta un punto di riferimento per tutta l’avvocatura»

«È di poche ore fa la notizia dell’assoluzione dell’avvocato Enzo Ioppoli, da parte del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, nell’ambito della vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto. Il Direttivo della Camera Penale “A. Cantàfora” di Catanzaro esprime soddisfazione per l’epilogo giudiziario odierno in merito al quale, per la verità, mai ha nutrito alcun dubbio, stante la notoria caratura personale, morale e professionale del suo past President». Così in una nota il Consiglio direttivo di Catanzaro in merito alla sentenza del processo Garbinio.

«L’avvocato Enzo Ioppoli – si legge ancora nella nota – rappresenta un punto di riferimento per tutta l’avvocatura, non solo catanzarese, e un esempio per le nuove generazioni che si affacciano a questo affascinante quanto, a volte, complesso mondo. Con l’Avvocato Ioppoli, quindi, il Direttivo della Camera penale condivide la propria gioia in quella che è, certamente, una giornata di festa per l’avvocatura tutta; a lui l’augurio di continuare a vestire la toga con la dignità e la fierezza con cui l’ha indossata, ininterrottamente, per oltre 40 anni di professione».