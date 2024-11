La coordinatrice regionale di Forza Italia aggiunge: “Mai dalla sua bocca sono uscite parole di dileggio alla magistratura e la sentenza di oggi ne riconosce l'estraneità”

“L'onorevole Cannizzaro esce pulito da una vicenda che lo ha tenuto per anni sotto la scure giudiziaria :ognuno di noi esulta”. Lo afferma l'onorevole Jole Santelli, coordinatrice regionale di Fi. “Mai dalla sua bocca sono uscite parole di dileggio alla magistratura - prosegue Santelli - e la sentenza di oggi ne riconosce l'estraneità ad ogni addebito. Se mi è consentito - chiude Santelli - questa notizia mi riempie di gioia e di speranza per l'onesta dell'uomo e per la fiducia nella giustizia giusta”.