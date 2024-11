«Sorical fa finta di non capire... Perché non ha inviato i documenti richiesti nel marzo 2019? Il problema non è l’assenza di oggi in Commissione Vigilanza, ma il fatto di non aver adempiuto a inviare la documentazione, richiesta lo scorso 19 marzo, in riferimento all’attività, agli investimenti, ai lavori effettuati dalla società Veolia, e l’elenco, da parte della Sorical Spa, delle assunzioni e delle consulenze attribuite all’esterno specificando le date e i tipi di contratto dal 2004 ad oggi». Continua il botta e risposta tra il consigliere regionale Carlo Guccione e la Sorical.

L’esponente politico, rispondendo ad una nota della società ha poi aggiunto: «Sorical mente sapendo di mentire. Infatti, nonostante le ripetute richieste inoltrate dalla Commissione il 17 aprile, il 28 maggio e il 16 luglio, non è pervenuto alcun documento. Questo atteggiamento omissivo da parte della Sorical ha violato le prerogative della Commissione e dei consiglieri regionali. Infatti, gli articoli articoli 24, comma 2, dello Statuto del Consiglio regionale e 114 del Regolamento interno del Consiglio regionale, disciplinano il diritto dei consiglieri ad ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende ad essa dipendenti, copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Dunque, dopo tanti mesi quali sono i motivi per cui non sono stati inviati gli atti e i documenti richiesti dalla Commissione speciale di Vigilanza? Cosa vogliono nascondere?».

