Due persone sono morte, tra cui un bambino, in un attacco con coltello ad Aschaffenburg, in Baviera. Lo riporta Bild. L'aggressione è avvenuta nel parco Schöntal, nel centro della città.

Le vittime sono un uomo di 41 anni e un bambino di 2. Ci sono anche due feriti in condizioni gravi, che sono stati trasportati in ospedale per i soccorsi. La polizia tedesca ha dichiarato di aver arrestato un uomo, il presunto responsabile dell'attacco nel parco ad Aschaffenburg. Non ci sono altri sospettati.

L'uomo fermato per l'attacco è un afghano di 28 anni. Lo ha confermato all'Ansa la polizia locale.

Ancora non chiari i motivi dell'attacco. La circolazione dei treni nella stazione sud della città è stata interrotta perché il sospettato avrebbe tentato di scappare attraverso i binari.

Una seconda persona inizialmente fermata dalla polizia sarebbe in realtà risultata estranea ai fatti e ritenuta attualmente un testimone. Dopo l'aggressione il parco – ritenuto poco sicuro e perciò tenuto d'occhio dalla polizia – è stato chiuso al pubblico.

Secondo la polizia, però, non sussisterebbero ulteriori pericoli per i residenti.