L’incontro a seguito di furti e dell’incendio della cabina della seggiovia a Villaggio Palumbo

Si è svolta questa mattina, alla Prefettura di Crotone, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Cosima Di Stani, finalizzata ad un’analisi approfondita della situazione della sicurezza pubblica nel territorio del Comune di Cotronei, anche in considerazione di alcuni episodi criminosi verificatisi di recente in quella zona.

Presenti i vertici delle Forze dell’Ordine ed il sindaco del Comune di Cotronei. Durante la riunione, il Prefetto ha voluto evidenziare che la risposta dello Stato è stata tempestiva e determinata e sarà continua e condotta a livelli sempre più alti. “Lo stato c’è” - ha ribadito il Prefetto - e, fin dai primi momenti dopo gli episodi registrati, sono stati immediatamente aggiornati ed incrementati i dispositivi di prevenzione, di vigilanza e di controllo, con modalità operative più incisive ed efficaci.

Intensificate le forze di Polizia

Il Prefetto nell’esprimere massima fiducia nell’attività investigativa, ha evidenziato che l’ulteriore intensificazione della presenza sul territorio delle Forze di Polizia vedrà anche l’ausilio del Reparto Prevenzione Anticrimine e sarà improntata nella direzione della massima visibilità e presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio ricadente nel Comune di Cotronei. Già, di recente, sono stati realizzati significativi risultati investigativi, come il rinvenimento di armi in un locale caldaia di un condominio di Villaggio Palumbo, in Cotronei.

Collaborare con le forze dell’ordine

Si è, nel contempo, convenuto sulla necessità di stimolare gli imprenditori e i cittadini a collaborare con le Forze dell’ordine, denunciando i fatti di cui si venga a conoscenza e ciò secondo il principio per cui la sicurezza integrata e partecipata deve necessariamente vedere imprenditori e cittadini attivi e pienamente collaborativi nei riguardi delle Istituzioni: tale fronte comune è il migliore sistema per arginare e contrastare il malaffare, nella comune coscienza che lo Stato è costituito sia da Istituzioni, sia dalla cittadinanza. In particolare, il Prefetto ha evidenziato che il rafforzamento strutturale permanente del sistema generale di sicurezza pubblica, incrementando anche la percezione di sicurezza, richiede coesione, integrazione e collaborazione, messaggio positivo che riafferma la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni.

In sede di Comitato è stata altresì esaminata la situazione della sicurezza pubblica nel territorio del Comune di Petilia Policastro - presente il sindaco - e, anche per quella zona, è stata disposta l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio.