Si è reso responsabile di atti persecutori aggravati. Per questo un 41enne, C.D., è stato arrestato dagli agenti della volante di Cosenza. Ad allertare la polizia è stato un passante: aveva notato l’uomo strattonare una ragazza per impedirle di raggiungere gli uffici della questura. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, la donna, molto spaventata, ha subito manifestato la volontà di formalizzare la denuncia contro C.D., nel frattempo sottoposto ai controlli di routine ed accompagnato in ufficio per le formalità di rito.

Il racconto della vittima

La malcapitata ha raccontato di essere stata vittima di violenze e di aver ritirato una precedente querela per evitare che l’uomo perdesse il lavoro. Nel giro di poco tempo, però, le condotte violente erano riprese. Dell’arresto è stato informato il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza.