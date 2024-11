Paura sul lungomare di Tropea nel pomeriggio di oggi per un incendio che ha coinvolto due vetture parcheggiate sulla strada che costeggia la spiaggia più famosa della rinomata località balneare, affollatissima per la prima vera domenica d'estate che ha richiamato sulla battigia centinaia di bagnanti. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato una prima auto per poi attingerne una seconda che si trovava parcheggiata nelle immediate vicinanze.

Allertati dai tanti presenti, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo che hanno provveduto ad estinguere le fiamme senza riuscire tuttavia che almeno una delle due auto venisse completamente distrutta dal rogo. L'episodio ha destato comprensibile preoccupazione tra i tanti bagnanti che, come detto, affollavano la spiaggia e richiamato sul posto numerosi curiosi. Ulteriori accertamenti sono in corso per stabilire le esatte cause dell'incendio.