Ignoti hanno dato alle fiamme una ruspa in dotazione al Comune di Melissa, nel crotonese. Il fatto è accaduto nella giornata di ieri. Per questo motivo, il sindaco Gino Murgi ha convocato per domani sera, alle ore 19, un consiglio comunale straordinario e aperto in via Risorgimento – antistante la chiesa della Madonna del Carmelo – con un solo punto all'ordine: «condanna contro atto vandalico e incendiario del 15 luglio 2018. Unico sistema di lotta contro gli atti intimidatori e i tentativi di condizionamento dell'attività amministrativa».

Su questo fatto è intervenuto anche Ugo Pugliese, sindaco di Crotone e presidente della Provincia, esprimendo al collega Murgi e all'amministrazione comunale melissese la solidarietà istituzionale, confermando la presenza al consiglio straordinario per «testimoniare alla comunità la vicinanza della città e della provincia di Crotone» - come si legge in una nota.