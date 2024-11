Attraversavano i binari per andare in spiaggia, invece di utilizzare l’apposito sottopassaggio. Per tale motivo cinque persone sono state sanzionate nella Locride. Il tutto nell’ambito dei controlli effettuati dal Compartimento Polfer per la Calabria, unitamente al Posto Polfer di Locri, durante lo scorso fine settimana sulla tratta Brancaleone – Bovalino.

Controlli volti proprio ad evitare l’indebito attraversamento dei binari da parte delle persone, in una zona che negli scorsi anni è stata teatro di incidenti ferroviari mortali dovuti a tale condotta. Basti ricordare la tragedia avvenuta due anni fa a Brancaleone, quando un treno investì un’intera famiglia che stava attraversando il binario per raggiungere il mare. Ad avere la peggio allora furono due bambini, che morirono sul colpo.