A bordo tre persone, di cui due bambini, trasportati all'ospedale cittadino. Indagini per ricostruire l'esatta dinamica

Incidente su viale Magna Graecia a Crotone, avvenuto oggi pomeriggio. Secondo quanto appreso dai Vigili del Fuoco, una Panda a gpl è finita contro un palo dell'illuminazione pubblica; a bordo c'erano tre persone, di cui due bambini. I tre, feriti, sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale cittadino in codice giallo. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area dove è avvenuto il sinistro e l'autovettura, controllando l'impianto gpl. Presente sul posto anche la Polizia per i rilievi di rito.