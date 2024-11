L'episodio all'altezza di Grotteria Mare. Sul posto per il trasporto in ospedale è intervenuto l’elisoccorso

Un brutto incidente stradale si è verificato oggi intorno all’ora di pranzo sulla Jonio-Tirreno all’altezza di Grotteria Mare. Un’auto condotta da una donna, D.V. 36 anni, per cause ancora in corso d’accertamento, ha urtato il guard rail finendo rovinosamente la sua corsa in un dirupo.



Sul posto per il trasporto all'ospedale di Locri è intervenuto l’elisoccorso. Secondo quanto si è appreso la donna sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Il traffico sull’arteria al momento è interrotto e deviato su strade secondarie.