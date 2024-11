I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina sulla strada provinciale 19 che collega Crotone alla frazione di Papanice per un'automobile era finita fuori strada. I pompieri – secondo quanto riferito – sono scesi nel dirupo dove si trovava il mezzo per metterlo in sicurezza e controllare se ci fossero feriti. L'auto era vuota, pertanto sono state allertate le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini. I vigili del fuoco, inoltre, durante le operazioni hanno rimosso un albero caduto sulla strada a causa dell'urto violento del mezzo.